Unbekannte haben in Magdeburg einen Audi gestohlen. Die Polizei fahndet nach Fahrzeug und Tätern. Symbolfoto: Martin Rieß

Magdeburg l Einem 46-jährigen Mann aus Zerbst ist in Magdeburg sein Audi gestohlen worden. Die Fahndung nach dem Fahrzeug läuft.

Der Mann hatte seinen Wagen am Montag in der Saalestraße geparkt. Als er am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr wieder damit fahren wollte, stellte er den Diebstahl fest, teilte die Polizei mit.