Gestohlene Bronzeskulptur in Magdeburg: Rest von Kunstwerk muss eingelagert werden

Der Rest der Bronzeskulptur "Spielende Mädchen" wurde von der Elbuferpromenade in Magdeburg entfernt.

Magdeburg - Mit dem Flaschenzug ist es für Steinbildhauer Steffen Kalisch kein großes Problem, das verbliebene Mädchen langsam emporzuheben. Und dass, obwohl noch der komplette Betonsockel daran hängt. Alle Versuche seinerseits Bronzeplatte und -figur davon zu trennen, schlagen zuvor fehl. Also wird das Kunstwerk in Gänze erst gekippt und dann zum Abtransport auf den Pritschenwagen gehoben. Kalisch schätzt das Gesamtgewicht, das an seinem Haken hängt, auf gut anderthalb Tonnen.