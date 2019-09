Nur noch ein Loch blieb in der Wand eines Geschäftes in Magdeburg zurück, aus dem ein Tresor gestohlen wurde. Foto: Frank Degenhardt

Einen Tresor und einen Rollstuhl haben Diebe aus einem Laden in Magdeburg gestohlen. Zurück blieb ein Fahrrad. Ob es den Tätern gehörte?

Magdeburg l Unbekannte sind übers Wochenende in Magdeburg in ein Geschäft in der Harsdorfer Straße eingebrochen. Sie hatten mehrere Türen zu den Gewerberäumen aufgehebelt. Die Tat wurde am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr von einem Mitarbeiter festgestellt.

Die Einbrecher entwendeten einen Tresor und einen Krankenrollstuhl, teilte die Polizei mit. In dem Tresor befand sich eine zweistellige Summe Bargeld. Die Täter versuchten zudem, in eine weitere Firma in dem Gebäude einzudringen, scheiterten jedoch.

Vor Ort wurde ein Fahrrad gefunden, welches die Täter zurückgelassen haben könnten. Es wurde vor einigen Jahren bereits als gestohlen gemeldet und war zur Fahndung ausgeschrieben. Es wurde sichergestellt.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.