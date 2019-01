Unbekannte sind in Magdeburg bei einem Verein eingebrochen. Im Büro fanden sie die Schlüssel, das passende Auto dazu stand vor Tür.

Magdeburg (ag) l Im Büro eines Magdeburger Vereins sind Einbrecher fündig geworden. Sie entwendeten Geld und den Schlüssel für einen VW. Mit dem Auto fuhren die Tätern dann auch noch davon.

Der Einbruch ereignete sich am Wochenende in der Morgenstraße. Am Sonntagmorgen wurde er von zwei Mitarbeitern des Vereins entdeckt.

Der oder die unbekannten Täter hebelten gewaltvoll die Eingangstür sowie eine Schiebetür im Gebäude auf. Sie durchsuchten alle Räume des Vereins.

Die Polizei fahndet nun nach dem VW.