Unbekannte sind in Magdeburg in ein Geschäft für Bekleidung und in ein Sonnenstudio eingebrochen.

Magdeburg l Zwei Einbrüche sind der Polizei in Magdeburg am 21. März 2019 gemeldet worden. Die Beute: Polo-Shirts und Bargeld.

In der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in der Olvenstedter Straße über die Hintertür in ein Geschäft für Bekleidung ein. Die genaue Schadensauflistung steht zwar noch aus. Aber fest steht schon, dass der oder die Täter Geld im mittleren zweistelligen Bereich aus der Wechselkasse mitnahmen sowie mehrere Shirts.

Ebenfalls in der Nacht zum Donnerstag drangen unbekannte Täter in ein Sonnenstudio im Breiten Weg ein. Die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt in das Sonnenstudio und entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich aus der Kasse. Ebenso wurde ein Tresor angegriffen. Ob aus diesem ebenfalls was entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden.

Da die Täter nach erster Inaugenscheinnahme des Tatortes nicht gewaltsam in das Solarium eindrangen, wurde die Kriminaltechnik zum Einsatz gebracht, um Spurenträger zu finden und sicherzustellen.