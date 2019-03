Unbekannte drangen in Magdeburg in eine Firma ein. Die Polizei ermittelt. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Technische Geräte und Schlüssel haben Unbekannte aus einer Firma am Wissenschaftshafen in Magdeburg entwendet.

Magdeburg (ag) l Am Wochenende drangen unbekannte Täter in die Büroräume einer Firma am Wissenschaftshafen in Magdeburg ein und entwendeten technische Geräte und Schlüssel.

Aufgefallen war der Einbruch den Mitarbeitern der Firma am Montagmorgen gegen 7 Uhr. Bislang unbekannte Täter hatten sich zu mehreren Büroräumen Zutritt verschafft. Für die Firma entstand durch den Diebstahl ein erheblicher Schaden. Polizeibeamte der Kriminaltechnik sicherten Spuren am Tatort, welche sich derzeitig in der Analyse befinden.

Wie genau die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeitig noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.