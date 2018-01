In Magdeburg kamen die Einbrecher über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus rein. Symbolfoto: Gina Sanders

In Magdeburg sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Geld.

Magdeburg (ag) l Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Magdeburg-Neu Olvenstedt haben unbekannte Täter Geld in bislang unbekannter Höhe sowie zwei Uhren entwendet.

Der Einbruch ereignete sich am 11. Januar 2018 zwischen 7.15 und 21 Uhr. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und drangen so in das Haus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten die Schränke.