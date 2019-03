Nach einem Einbruch in einen Supermarkt fahndet die Polizei in Magdeburg nach drei unbekannten Tätern. Symbolfoto: Martin Rieß

Unbekannte sind in Magdeburg in einen Supermarkt eingebrochen. Sie entwendeten Tabakwaren.

Magdeburg (ag) l Mehrere Zeugen meldeten der Magdeburger Polizei am Mittwoch gegen 2.30 Uhr, dass offensichtlich gerade in einen Supermarkt in der Steinigstraße eingebrochen wird. Die unbekannten Täter fuhren mit einem VW Golf direkt vor den Haupteingang des Marktes und schlugen die Glasscheibe der Eingangstür ein.

Zwei Täter begaben sich in das Objekt, der Dritte blieb am Auto. Als die beiden Männer aus dem Supermarkt kamen, entfernten sich alle drei mit dem VW in Richtung Europaring. Bei der Überprüfung des Marktes wurde bekannt, dass die Einbrecher eine unbekannte Menge von Tabakwaren entwendet hatten. Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern ein, welche bisher negativ verliefen.

Alle drei Personen waren dunkel gekleidet und vermummt. Einer der Täter trug helle Turnschuhe. Polizeibeamte der Kriminaltechnik sicherten Spuren am Tatort.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.