Die Reise eines Magdeburgers nutzten Unbekannte aus, um in seine Wohnung einzubrechen.

Magdeburg (ag) l Mehrere Tage war ein 37-Jähriger aus Magdeburg verreist. Das nutzten Unbekannte aus und drangen in seine Wohnung in der Wolfenbütteler Straße ein. Am Sonntag kam der Magdeburger nach Hause und bemerkte den Einbruch.

Die Wohnungstür wurde durch das Aufhebeln stark beschädigt. In der Wohnung wurden sämtliche Räume durchsucht und Schubfächer sowie Schränke geöffnet. Nach erster Inaugenscheinnahme entwendeten die Täter eine hochwertige Armbanduhr. Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus.