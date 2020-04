In Magdeburg sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Symbolfoto: koszivu - Fotolia

Bei einem Einbruch in eine Wohnung in Magdeburg-Neustadt wurde unter anderem eine Musikbox gestohlen.

Magdeburg (vs) l Unbekannte sind am Sonntag in Magdeburg zwischen 13 und 18 Uhr in eine Wohnung in der Haldensleber Straße eingebrochen.

Die Täter brachen die Wohnungstür mit Hilfe eines unbeaknnten Gegenstandes gewaltsam auf. Aus der Wohnung entwendeten sie eine Musikbox, eine Tasche sowie Bargeld im unteren zweistelligen Bereich, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruchsdiebstahl und/oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.