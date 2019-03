In Magdeburg wurde in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Symbolfoto: Kzenon - Fotolia

In den Magdeburger Stadtteilen Reform und Buckau drangen unbekannte Täter in zwei Eigenheime ein.

Magdeburg (ag) l Am Montag gegen 12.45 Uhr wurde der Polizei in Magdeburg der Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kirschweg gemeldet. Die unbekannten Täter hatten das Küchenfenster aufgehebelt und sich so Zugang zu den Innenräumen verschafft. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke auf allen Ebenen des Hauses und entwendeten einen Kaffeevollautomat, Schmuck und Bargeld.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nähe der Schönebecker Straße. Hier drangen die bislang unbekannten Täter am Montag in der Zeit zwischen 18 und 19.45 Uhr in ein Haus ein. Der Besitzerin fiel auf, dass unbekannte Täter eine Tür aufgehebelt und sich dadurch Zutrifft verschafft hatten. In den Räumen wurde alles durchsucht. Die Diebe konnten Bargeld und technische Geräte erbeuten.

Polizeibeamte der Kriminaltechnik sicherten an beiden Tatorten Spuren.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können oder Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit Einbrüchen stehen könnten, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.