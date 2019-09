Unbekannte haben in Magdeburg die Fenster zu einer Gaststätte aufgehebelt und sind in das Gebäude eingedrungen. Symbolfoto: sdecoret - Fotolia

In Magdeburg sind Unbekannte in eine Gaststätte und in ein Firmengebäude eingebrochen. Ihre Beute: vor allem Bargeld.

Magdeburg (vs) l Der erste Einbruch wurde der Magdeburger Polizei am 23. September gegen 8.15 Uhr gemeldet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Räume einer Gaststätte in der Zielitzer Straße. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld, Alkohol und mehrere Zigarettenschachteln.

In der Othrichstraße hatten sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu den Büroräumen eines Firmengebäudes verschafft. In diesem Fall wurde ebenfalls Bargeld entwendet, teilte die Polizei mit.

Die Polizei sicherte an beiden Tatorten Spuren, welche sich derzeitig in der Auswertung befinden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder den Taten geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.