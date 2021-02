Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Magdeburg entdeckten Polizisten Spuren im Schnee. Symbolfoto: Matthias Bein/dpa

Tabakwaren und Alkohol haben Unbekannte in der Nacht aus einem Magdeburger Supermarkt gestohlen. Die Polizei entdeckte Spuren im Schnee.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Unbekannte sind am Dienstag kurz nach 1 Uhr in einen Supermarkt in Magdeburg-Olvenstedt eindrungen und haben Tabakwaren sowie Spirituosenflaschen entwendet, teilte die Polizei mit. Der Alarm sei ausgelöst worden, ein Zeuge rief die Polizei.

Die Täter hatten die Eingangstür gewaltsam geöffnet. Durch den frisch gefallenen Schnee konnten Schuhspuren von zwei Personen verfolgt werden. Eine Spur führte laut Polizei zu einer Wohnung in der Nähe. Dort wurde ein junger Mann angetroffen.

Doch erst die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden zeigen, ob der 20-jährige Magdeburger im Zusammenhang mit der Tat steht, so die Polizei.