Ein Mann bleibt bei Magdeburg mit gestohlenem Auto auf der Autobahn liegen. Das Auto brennt aus. Der Mann steht unter Drogeneinfluss.

Magdeburg (vs) l Ein Mercedes mit Anhänger ist am Donnerstagmittag nach technischem Defekt auf der Autobahn 2 bei Magdeburg ausgebrannt. Wegen der Löscharbeiten wurde die Fahrbahn in Richtung Berlin voll gesperrt. Der 26-jährige Fahrer aus Polen steht im dringenden Tatverdacht, den PKW mit Anhänger im Vorfeld im Landkreis Wolfenbüttel entwendet zu haben.

Der junge Mann hatte gerade die Anschlussstelle Magdeburg-Rothensee passiert, als das Auto plötzlich zu qualmen begann. Als Autobahnpolizei und Feuerwehr eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Motorraum. Der Fahrer hatte sich hinter der Leitplanke in Sicherheit gebracht. Nach dem der Brand gelöscht war, bemerkten die Beamten die fehlende hintere Kennzeichentafel am Auto und wurden misstrauisch.

Drogentest bei Fahrer positiv

Weitere Überprüfungen ergaben, dass das Auto bereits seit längerer Zeit still gelegt war und die vordere Kennzeichentafel ursprünglich zu einem Anhänger gehört. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest beim Fahrer reagierte positiv auf Amphetamine. Der Diebstahl von PKW und Anhänger war dem Halter der Fahrzeuge noch nicht aufgefallen, als ihn Beamte aus Niedersachsen in seinem Heimatort Cremlingen, nach dem Hinweis der Autobahnpolizei verständigten.

Der junge Mann muss sich nun wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln verantworten müssen. Ob der 26-Jährige auch für den Diebstahl verantwortlich ist, wird derzeit durch die Kriminalpolizei ermittelt.