Bandenkriminalität Raubüberfälle: Hat Magdeburg ein Problem mit Jugendbanden?

In Halle wird seit längerem über Jugendbanden und Kriminalität von Jugendlichen diskutiert. In Magdeburg gab es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Raubüberfälle. Wie die Polizei die derzeitige Lage in der Landeshauptstadt bewertet.