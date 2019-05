Zwei Motorräder sind am Wochenende in Magdeburg gestohlen worden.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zum 26. Mai 2019 haben Unbekannte in Magdeburg gleich zwei Krafträder im Stadtteil Werder gestohlen, teilte die Polizei mit.

Ein 36-jähriger Magdeburger zeigte am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr den Diebstahl seines Motorrades Aprilia an. Er stellte mit einem Lenkradschloss und einer Stahlkette gesicherte Zweirad am Sonnabendabend in der Zollstraße ab. Am nächsten Morgen bemerkte er, dass das Motorrad durch unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise entwendet wurde und verständigte unverzüglich die Polizei.

Ein zweiter Diebstahl eines Kraftrades wurde ebenfalls Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr gemeldet. Der 38-jährige Besitzer stellte sein, durch ein Lenkradschloss gesichertes, Motorrad BMW am Sonnabend in der Kahnstraße ab. Am nächsten Morgen bemerkte er dann den Diebstahl und zeigte ihn unmittelbar bei der Polizei an.