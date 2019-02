Ein Mann ist in Magdeburg in eine Wohnung eingebrochen. Er hatte zuvor unverfroren bei Nachbarn geklingelt und gelangte so ins Haus.

Magdeburg l Mehrere Sportschuhe, eine Spielekonsole und ein Smartphone hat ein unbekannter Mann aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Heumarkt in Magdeburg mitgenommen. Und das mitten am Tage. Dem Mann wurde die Tat etwas erleichtert, weil Nachbarn ihn ins Haus ließen.

Ein Zeuge berichtete, dass ein Mann am Mittwoch gegen 10 Uhr klingelte und über die Wechselsprechanlage den Eintritt in das Haus erbat. Diese Bitte wurde zunächst abgelehnt. Doch gegen 13.40 Uhr meldet sich der Mann erneut und gelangte nun doch in das Mehrfamilienhaus. Kurze Zeit später vernahm der Zeuge ein dumpfes Geräusch. Durch den Türspion beobachtet er, wie sich der Mann mit zwei Sporttaschen fluchtartig durch das Treppenhaus bewegte.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 20 bis 35 Jahre alt,

sportliche Gestalt,

ca.180 cm groß,

schwarzes, gekräuseltes Haar.

Der Zeuge begab sich in den Hausflur und stellte fest, dass die Tür zu einer Wohnung offen stand. Nach ersten Angaben hatte der Einbrecher mehrere Paar Sportschuhe, eine Spielkonsole und ein Smartphone entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter und/oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.