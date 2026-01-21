Ärger um Geld für Stadtteil Diese Feste und Projekte werden 2026 in Magdeburg-Olvenstedt finanziert
Es gab Ärger in der Bürgergruppe Alt-Olvenstedt. Für 2026 musste der GWA-Fonds in Höhe von 2.350 Euro aufgeteilt werden. Welche Projekte Geld bekamen und welche nicht.
21.01.2026, 06:15
Magdeburg. - Jedes Jahr gibt es von der Stadt Magdeburg einen Zuschuss für die Arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit (GWA). In jeder Stadtteilgruppe müssen diese verteilt werden. In Alt-Olvenstedt bahnte sich jedoch schon Wochen vor der Vergabe Ärger an. Nun gab es eine Lösung.