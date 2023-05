In der Magdeburger Innenstadt und in den Stadtteilen gibt es zahlreiche Lichterweltfiguren. Eine neue ist in Planung.

Magdeburg - Während sich die meisten Magdeburger über die ersten Sonnenstrahlen freuen, denkt ein Magdeburger schon an glänzende Lichter an Weihnachten – genauer: an eine Lichterweltfigur. Zahlreiche Stadtteile haben bereits eine oder mehrere Lichterweltfiguren in ihrem Kiez stehen. Nun soll ein ganz neues und signifikantes Motiv für die Stadt dazukommen.