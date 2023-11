Blick auf Wohnhäuser in der Liebigstraße in der Altstadt. Für die Eigentümer ebenso wie für Mieter dürfte es teurer werden.

Magdeburg - Zwar ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Doch eine Mehrheit im Stadtrat zeichnet sich für eine Erhöhung der Grundsteuer für bebaute Grundstücke ab. Denn in der Klausurtagung zum Haushalt für das kommende Jahr haben die von den Ratsfraktionen in den Finanzausschuss entsandten Stadträte mehrheitlich für den Vorschlag aus der Verwaltung gestimmt: Es gab fünf Stimmen dafür und drei Stimmen dagegen. Betroffen wären, so der Stadtrat auf seiner Sitzung am 11. Dezember grünes Licht gibt, alle Magdeburger.