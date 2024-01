Tierische Einwanderer sind auch in Magdeburg auf dem Vormarsch: Der aktuelle Bericht zu invasiven Arten zeigt die derzeitige Lage in der Landeshauptstadt auf.

Magdeburg. - Waschbär, Marder, Nilgans: Tierische Einwanderer sind auch in der Großstadt Magdeburg auf dem Vormarsch. Die Stadtverwaltung hat nun wieder ihren jährlichen Bericht über den Stand der Ausbreitung invasiver Arten vorgelegt. Welche Probleme von welchem Tier ausgehen und wie sie sich verbreiten, wird beleuchtet. Auch eine giftige Pflanze steht im Fokus.

In den aktuellen Bericht für den Zeitraum 2022/23 sind die Beobachtungen und Statistiken der städtischen Jägerschaft, der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) sowie von Naturschutzbehörden eingeflossen. Ein Überblick:

Laubholzbockkäfer

Er ist der Grund dafür, warum im Nordosten der Landeshauptstadt 2014 eine Quarantänezone entstanden ist. Und diese wird wohl auch noch eine Weile bleiben. Denn im nördlichen Bereich des Wiesenparks, der an den Herrenkrug grenzt, wurde an fünf Bäumen ein Befall durch den Asiatischen Laubholzbockkäfer festgestellt. Deshalb mussten in einem Radius von 100 Metern Bäume abgeholzt werden. Durch die neuerlichen Funde verlängern sich die Quarantäneregeln bis 2027.

Waschbär, Marder und Co.

Wie schon im Jahr zuvor nimmt die Zahl der von Jägern zur Strecke gebrachten Marder zu. Im Berichtsjahr 2020/21 waren es 63 Tiere, 202/22 schon 144. Und aktuell werden 178 erlegte Marder aufgelistet. Was die Informationen der Jägerschaft bestätigt, dass die Populationsgröße bei dem süßen aber schädlichen Vierbeiner weiter ansteigt. Wie schon im Vorjahr. Obwohl seit Jahren etabliert, gehört der Waschbär zu den invasiven Arten. Weil er ursprünglich aus nordamerikanischen Gefilden stammt. Auch Marderhund, Mink und Nutria gelten hierzulande als etabliert. Von ihnen sind in Magdeburg aber nur einige wenige zur Strecke gebracht worden. Laut Statistik für das Jagdjahr, das vom 1. April 2022 bis 31. März 2023 läuft, waren es fünf Marderhunde, vier Minks und 32 Nutria. Diese vier Arten sind ohne Schonzeit zur Jagd freigegeben.

Laut Bericht gebe es verschiedene Ansätze, mit invasiven Tierarten umzugehen. Ein Tipp, damit etwa der Waschbär nicht im eigenen Garten oder auf dem heimischen Dachboden zum Untermieter wird: das eigene Umfeld unattraktiv für ihn halten. Dies umfasse etwa den bewussten Umgang mit Abfällen. Insbesondere Essensreste sollten nicht auf dem Kompost landen.

Nilgans

Mit ihrem bunten Gefieder sehen sie echt hübsch aus. Doch Nilgänse können nicht nur putzig umherwatscheln, sondern auch aggressiv gegenüber Menschen auftreten. Inzwischen haben sich einige auch in Magdeburg niedergelassen. Drei Nilgänse wurden von Jägern erlegt.

Eine Nilgans mit ihren Jungtieren: In Magdeburg brachten Jäger im Berichtsjahr 2022/23 drei Tiere zur Strecke. Foto: dpa

Riesenbärenklau

Unter den invasiven Pflanzenarten macht sich in Magdeburg nur eine bemerkbar: der Riesenbärenklau. Vor allem in den Sommermonaten werden der Verwaltung Funde der giftigen Pflanze gemeldet. Allerdings nur vereinzelt. Auf bekannten städtischen oder landeseigenen Flächen werde die Ausbreitung aber immer unmittelbar nach Austrieb bekämpft. Was zur Folge habe, dass die Bestände stagnieren. Ob und in welcher Zahl weitere invasive Pflanzenarten in Magdeburg vorkommen, dazu fehlen der Verwaltung belastbare Informationen.