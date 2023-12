Eines der traditionsreichsten Magdeburger Unternehmen will kräftig investieren und sucht neue Mitarbeiter. Die Firma blickt nach schwierigen Zeiten optimistisch in die Zukunft.

Magdeburg - Das Unternehmen ist mit seinen Vorgängern schon länger als 100 Jahre in Magdeburg aktiv. Was nun geplant ist und wie viele Stellen zu besetzen sind.

Der Magdeburger Maschinenbauer Sket GmbH sieht sich wieder im Aufwind. In den kommenden Jahren sind Einstellungen und Investitionen geplant. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. „Die Delle ist vorüber“, ist sich Geschäftsführer Dirk Pollak sicher.

Bauteile für Windräder

Von so eine „Delle“ hatte der Maschinenbauexperte noch im Frühjahr dieses Jahres gesprochen. Damals war für einen Großteil der Belegschaft Kurzarbeit angeordnet worden. Auslöser seinerzeit: die schleppenden Genehmigungsverfahren für Windräder. Bauteile dafür sind das Hauptgeschäft von Sket.

Die Magdeburger Maschinenbauer veredeln riesige Gussteile und verarbeiten sie zu einbaufertigen Rotornaben für Windkraftanlagen von Enercon. Etwa 300 solcher bis zu 30 Tonnen schweren Naben verlassen pro Jahr die großen Werkhallen an der Schilfbreite. Sket ist als Teil des Firmenverbundes von Enercon einer der wichtigsten Lieferanten für den Windkraftanlagenbauer.

Enercon als Auftraggeber

Während beispielsweise in Rothensee das Kompetenzzentrum Generatoren von Enercon steht, fertigt Sket die Rotornaben. Die Montage erfolgt dann am Hauptsitz in Aurich in Ostfriesland. Die Naben werden später in luftiger Höhe in den Türmen der Windkraftanlagen verbaut, an denen sich die Rotorblätter drehen. Wo an Windrädern Enercon dran steht, ist deshalb mit großer wahrscheinlich auch Sket drin.

Zurückhaltung weicht Optimismus

Über den Firmenverbund ist Sket mit Enercon eng verflochten und deshalb von der Gesellschaft stark abhängig. Sind die Auftragsbücher bei Enercon voll, sind sie es in der Regel auch bei Sket. Leider gilt das auch umgekehrt bei Auftragsflaute. Eine solche Situation hatte es im Frühjahr 2023 gegeben, als auch Enercon in Rothensee die Produktion zurückschrauben musste - ebenso wie Sket.

Ein Sket-Mitarbeiter an einer rund 30 Tonnen schweren Nabe für ein Windrad. Etwa 300 solcher Bauteile verlassen die Sket GmbH in Magdeburg pro Jahr. Rainer Schweingel

Langwierige Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen in Deutschland hatten für Zurückhaltung bei Enercon-Kunden und eine geringere Auftragslage gesorgt - mit entsprechenden Folgen für die Auslastung.

Diese Phase sei aber vorbei. Man blicke optimistisch in die Zukunft, sagt selbstbewusst Sket-Chef Dirk Pollak. Seit rund 25 Jahren sitzt er im Chefbüro oberhalb der Werkhallen. Der Maschinenbauer führt den Namen Sket noch immer, aber nicht aus Folklore, sondern als Aufgabe. 13.000 Mitarbeiter wie zu DDR-Zeiten allein in den Magdeburger Stadtgrenzen hat das ehemalige Kombinat heute allerdings nicht mehr.

Der Tradition verpflichtet

Aber die Sket-Mitarbeiter an der Schilfbreite fühlen sich der Vorgängerfirma Sket mit ihrer bewegten wie traurigen Nachwendehistorie noch immer verpflichtet. Nicht nur ein betriebseigenes Museum erinnert daran. Auch die 230 Mitarbeiter sehen sich als Nachfolger der Sket-Mitarbeiter von damals. Liefertreue in hervorragender Qualität mit vergleichsweise kurzen Wegen und Fließstraßenfertigung führe zu guter Produktivität - das seien die Markenzeichen von Sket noch immer.

Und es seien wichtige Argumente, um im Weltmarkt zu bestehen, weiß Sket-Chef Pollak um sich beispielsweise auch gegen Mitbewerber aus China, der Türkei, Tschechien oder Polen durchsetzen zu können.

Dirk Pollak, Geschäftsführer Sket Magdeburg. Guido Fischer

Mindestens 30 neue Stellen

Und so startet Sket aktuell zuversichtlich in die Zukunft. Die Windkraft mit einem Anteil von rund 7o Prozent am Gesamtumsatz von etwa 17 Millionen Euro hat sich bei den Aufträgen stabilisiert. Aber auch bei den restlichen 30 Prozent der Kapazitäten läuft es gut. Für namhafte Maschinenbauer in Deutschland stellt Sket Komponenten beispielsweise für Steinbrecheranlagen, Verdichter oder große Pressen her, die dann von den Endkunden unter anderen bis nach Südamerika verkauft werden.

Der Vorteil von Sket in beiden Aufgabenbereichen: So große Bauteile mit einer so großen Konservierungsanlage und in einer Fertigung mit Fließstraßenprinzip können nicht so viele in Deutschland – und darüber hinaus.

Wegen der besseren Geschäftsaussichten will Sket jetzt sogar nachlegen. Nach drei bis vier schwierigen Jahren, so Pollak, rechne man bis 2026 mit einer jährlichen Umsatzsteigerung von etwa zehn Prozent von 17 auf etwa 21 Millionen Euro. Entsprechend solle das Personal um bis zu 30 auf 260 Mitarbeiter steigen und in zwei bis drei Großbearbeitungsmaschinen mehrere Millionen Euro investiert werden.

Rückenwind für die Zukunft

Mit ihnen würden mehr Automatisierung und teilautomatisierte Fertigungsbereiche möglich. Man sei also endlich wieder in der Lage, nach vorn zu blicken und zu agieren, statt zu reagieren, fasst Pollak die Aussichten freudig zusammen. Wichtiger Rückenwind eben für die Sket-Maschinenbauer.

Gruson, Krupp, Sket - Daten aus der Firmengeschichte

1855 Der Ingenieur und Erfinder Hermann Gruson gründet die Maschinenfabrik Gruson in Buckau

1893 Das Grusonwerk wird Teil des Essener Krupp-Konzerns und heißt fortan Krupp Grusonwerk

1895 bis 1945 Krupp erweitert die Palette um Aufbereitungstechnik, Walzwerkstechnik, Stahl-Wasserbau, Hebezeuge, Zementanlagen

1945 80 Prozent des Werks zerstört, 50 Prozent der restlichen Anlagen kommen in die Sowjetunion

1954 Umwandlung in den VEB Schwermaschinenbau „Ernst Thälmann“ (Sket)

1989 18 Betriebe mit 30.000 Mitarbeitern zählen zum Sket-Kombinat

1990 Ehemalige Kombinatsbetriebe werden ausgegründet

1996 Privatisierung scheitert, kurz danach werden Auffanggesellschaften gegründet, darunter die Sket Maschinen- und Anlagenbau GmbH

1998 Erfolgreiche Privatisierung der Sket GmbH durch Investoren von Enercon (Aurich) und einem Maschinenbauer aus, Leer. Fortan gehören neben Maschinenbau auch Windenergieanlagen-Komponenten zu den Produkten.