  4. Flut an Fake-Profilen: Digitale Täuschung: Stadtmarketing Magdeburg und Wobau warnen vor Betrug bei Facebook

Betrüger haben Magdeburger Facebook-Seiten im Visier. Immer mehr Fake-Profile tarnen sich als Stadtmarketing oder Wobau, kopieren Logos und Inhalte – und locken Nutzer in dubiose WhatsApp-Gruppen oder nötigen sie zu Investments.

Von Karolin Aertel 07.12.2025, 08:00
Die Facebookseite „Stadtmarketing Magdeburg“ ist von Betrügern binnen weniger Tage zehnmal geklont worden. Screenshot: facebook.com/stadtmarketingmagdeburg

Magdeburg. - Was als Einzelfall begann, hat sich in Magdeburg inzwischen zu einer kleinen Welle entwickelt: Immer mehr gefälschte Facebook-Profile tauchen auf, die sich als Stadtmarketing oder Wobau ausgeben. Die Masche ist simpel, aber wirkungsvoll: Seite kopieren, Freundschaftsanfragen rausschicken, Nutzern Daten abnötigen oder in dubiose Finanzgruppen locken. Und viele merken erst spät, dass etwas nicht stimmt.