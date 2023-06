Einen der imposantesten Blicke auf den Dom in Magdeburg hat man von der Berliner Chaussee aus. Wird die Aussicht nach der neuen Brücke bald auch durch ein 25 Meter hohes Werbeschild von McDonald’s getrübt?

Domblick von der Berliner Chaussee aus wegen McDonalds in Gefahr?

Bauen und Verkehr in Magdeburg

Magdeburg - Wer von Osten kommend auf der B1 in Richtung Stadtzentrum unterwegs ist, wird vom Wahrzeichen Magdeburgs begrüßt. Der Dom bleibt die ganze Zeit zu sehen, begleitet die Besucher quasi in die Altstadt. Während das altehrwürdige Gemäuer am Ortseingangsschild und noch ein großes Stück weit von der Berliner Chaussee aus fast allein ins Blickfeld rückt, ändert sich das Bild, je länger man unterwegs ist. Kurz bevor die B1 nach rechts verläuft und die Berliner Chaussee nach links,

drängelt sich die neue Pylonbrücke ins Sichtfeld. Die beiden Brückenpfeiler ragen zwischen den Domtürmen hervor. Bald rückt noch ein kommerzieller Pylon ins Blickfeld. Zerstört er die Sichtachse?