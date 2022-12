Verkehr am Magdeburger Ring: Neue Einschränkungen angekündigt

Am Magdeburger Ring soll es am Donnerstag wieder Verkehrseinschränkungen geben. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Offenbar sind neue Verkehrseinschränkungen in Magdeburg geplant. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor.

Demnach sollen am Donnerstag, 15. Dezember, Kontrollmessungen der Brücke am Magdeburger Ring stattfinden. Die Maßnahme ist für die Zeit zwischen 9.30 und 13.30 Uhr geplant.

In dieser Zeit soll auf dem Magdeburger Ring in Höhe der Brücke über die Sudenburger Wuhne in beiden Richtungen zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen.