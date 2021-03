Cannabis wächst in einem Garten. In getrockneter Form haben Polizisten Pflanzen in einer Magdeburger Sparte entdeckt. Symbolfoto: Soru Epotok - Fotolia

In einem Magdeburger Garten entdecken Polizisten eine Sporttasche. Der Inhalt: Cannabispflanzen.

Magdeburg (vs) l In einer Gartensparte im Magdeburger Stadtteil Nordwest sind Polizisten am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf eine Sporttasche mit Betäubungsmitteln gestoßen. Eigentlich waren sie zu einem Einbruch gerufen worden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Polizei wurde zuvor zu einem Kellereinbruch, bei welchem hochwertige Werkzeuge entwendet wurden, in den Holzweg gerufen. Einem Hinweis, dass sich ein möglicher Tatverdächtiger in einer nahegelegenen Gartensparte aufhalten könnte, gingen die Beamten nach. Hierbei fanden sie vor einer Gartenlaube die Sporttasche auf, in welcher sich die getrocknete Cannabispflanzen befanden.

Die Polizei stellte die Tasche sicher. Personen wurden an der betreffenden Laube nicht angetroffen.