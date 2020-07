In Magdeburg hat die Polizei mehrere Cannabispflanzen in einer Wohnung entdeckt. Im Wohnzimmer war ein Pflanzzelt aufgebaut.

Magdeburg (vs) l Am Donnerstagmorgen haben Beamte vom Hauptzollamt und vom Polizeirevier Magdeburg die Wohung eines 39-Jährigen in der Friesenstraße durchsucht. Dabei entdeckten sie zufällig eine Indoorplantage in der Wohnung, teilte die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Im Wohnzimmer fanden die Beamten ein verschlossenes Zelt. Darin waren gut belüftet, beheizt und beleuchtet neun Cannabispflanzen, so die Polizei. Die Beamten entdeckten auch zwölf weitere Cannabispflanzen auf dem Balkon des Magdeburgers. Neben weiteren Cannabis-Setzlingen und den gefundenen Pflanzen stellte die Polizei diverse Hieb- und Schlagwaffen sicher. Die entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet berichtete die Polizei, unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.