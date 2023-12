Hochwasser in der Alten Elbe an der Brücke am Wasserfall. Dieser ist am 26. Dezember 2023 überspült.

Magdeburg - In der Alten Elbe ist in Magdeburg aufgrund des hohen Wasserstands in dem Fluss das Wehr an der Brücke am Wasserfall inzwischen überspült. In Elbnähe sind in Magdeburg seit den Feiertagen einige Wege überspült. In den kommenden Tagen rechnen die Behörden aufgrund der Niederschläge in den vergangenen Tagen auch am Oberlauf des Flusses weiter mit steigenden Pegelwerten in der Landeshauptstadt.