Buckau - „Wir müssen die Gesamtschülerzahlen für die gesamte Landeshauptstadt sehen.“ Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz weiß, dass es die optimale Lösung nicht gibt. Doch habe die Stadtverwaltung mit der Berechnung der Schulbezirke für das Schuljahr 2024/25 die bestmögliche gefunden. Für das Gros der Kinder, die dann eingeschult werden. Für 137 der 2237 Mädchen und Jungen, die dann in die erste Klasse gehen, sei die Zielstellung nicht erfüllt worden. Sie hätten einen Schulweg, der länger als zwei Kilometer ist. Darunter 13 Kinder aus Buckau, die nicht in ihrem Stadtteil, sondern in der Grundschule Hegelstraße eingeschult werden sollen. Das löst Unverständnis aus. Bei Eltern und Lehrern in Buckau. Aber auch bei Stadträten. Und so kam am Donnerstagnachmittag eine nicht enden wollende Diskussion auf. Mit einer Lösung, die eine knappe Mehrheit tragen konnte.

