Magdeburg - Durch den Unesco-Weltkulturerbepark in Wörlitz spazieren und den Hund an der Leine dabei haben: kein Problem. Auch im Europa-Rosarium Sangerhausen nicht. Selbst im Park von Schloss Sanssouci in Potsdam und diversen großen Freizeitparks der Bundesrepublik sind Hunde willkommen, sofern sie an der Leine geführt werden. Im Elbauenpark in Magdeburg wird der beste Freund des Menschen indes ausgesperrt. Die Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz will das ändern. Und hofft, mit einem entsprechenden Antrag im Stadtrat Mehrheiten zu finden. Am kommenden Donnerstag, 17. August, bringen sie ihr Vorhaben mit einem Antrag ein. Wie stehen die Chancen?