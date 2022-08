Dürre: SPD im Magdeburger Stadtrat fordert Reform am Rasenmäher

Stadtpolitiker greifen die Bürgerkritik an der Wiesenmahd in Hitzezeiten auf und verlangen eines Sinneswandel auch bei den Stadtgärtnern. Ideen für eine grüne Stadt trotz Trockenheit.

Magdeburg - Der Rasenmäher in der Kritik. In zahlreichen Stadtteilen quer durchs Magdeburger Stadtgebiet regt sich im Sommer 2022 Widerstand gegen die übliche Praxis des Mähens öffentlicher Flächen trotz Dürre. Übrig blieb, vor allem wegen ausbleibenden Regens, verbrannte Erde mit stoppelkurzem Stroh. Die SPD-Fraktion im Stadtrat schließt sich der Bürgerkritik mit einem Antrag zur „Überprüfung qualitativer Mähkriterien und Mähintervalle“ an. Verhandelt wird er zur Sitzung am 1. September 2022.