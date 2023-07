Gegenüber vom Allee-Center an der Ernst-Reuter-Allee können E-Auto-Fahrer ihre Autos an der Ladesäule der Städtischen Werke Magdeburg (SWM) aufladen. Aktuell gibt es 53 Ladesäulenstandorte in der Landeshauptstadt, 852 sollen es werden.

Foto: Sabine Lindenau