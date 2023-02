An der Magdeburger Sternbrücke wurde ein kleines Boot an Land geholt. Dort sollen Spaziergänger bald einen Snack kaufen können.

Magdeburg - Eine ungewöhnliche Gastronomie-Idee wird an der Sternbrücke in Magdeburg entstehen. Auf der Innenstadt-Seite in der Nähe des Kavaliers VI wurde dazu ein ausgedientes Boot an Land geholt, aus dem künftig Speisen verkauft werden sollen.