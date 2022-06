Ehemaliger Standort des Magdeburger THW steht zum Verkauf

Der Magdeburger Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) hat eine neue Zentrale. Die Gebäude am ehemaligen Standort stehen nach dem Auszug zum Verkauf.

Magdeburg - 2020 konnte der Magdeburger Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) seine neu gebaute Zentrale an der Leipziger Chaussee beziehen. Der zuvor genutzte Standort in der Enckekaserne am Rand der Beimssiedlung steht seitdem leer und soll jetzt verkauft werden.