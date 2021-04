Magdeburger Moderne - Ein Blick auf das Magdeburg der 1920er Jahre

Ein neues Buch widmet sich der Ära von Magdeburgs Oberbürgermeister Hermann Beims als Wegbereiter der Moderne. Es bietet einen Blick in den Aufbruch der Stadt in den 1920er Jahren.

Sie präsentierten den aktuellen Schriftenreihen-Band „Die Ära Beims in Magdeburg – Ein Oberbürgermeister als Wegbegleiter der Moderne“ (von links): Gabriele Köster, Direktorin der Magdeburger Museen, Roman Pliske vom Mitteldeutschen Verlag, Kulturbeigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz, Stadtarchivleiter Christoph Volkmar und Ines Gonschoreck von der Stadtbibliothek.

Magdeburg.

Der neueste Band in der Reihe der Magdeburger Schriften – einem Gemeinschaftsprojekt der Stadtbibliothek, des Kulturhistorischen Museums und des Stadtarchivs – widmet sich der Ära Hermann Beims in Magdeburg. Der 1919 zum Oberbürgermeister gewählte Sozialdemokrat gilt als Wegbegleiter der „Magdeburger Moderne“. Wie keine andere deutsche Großstadt hatte sich Magdeburg nach dem Ersten Weltkrieg als Reformstadt der Moderne neu erfunden. In vielen gesellschaftlichen Bereichen wurden die Weichen auf Zukunft gestellt. Beims war damals treibende und verbindende Kraft.

Bereits vor zwei Jahren, zum 100. Jahrestag der Wahl Beims zum OB, beschäftigte sich eine Fachtagung mit der Bedeutung der Ära Beims. Der am Montag präsentierte zehnte Band der Schriftenreihe versammelt die Schriftfassungen der bei der Fachtagung gehaltenen Vorträge sowie weitere Beiträge. Dabei beschränken sich die Herausgeber des Buches nicht allein auf die Person Beims, sondern beleuchten auch die politischen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sowie die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Handlungsfelder der Kommunalpolitik. Außerdem bietet das Buch viele Originalaufnahmen, darunter noch nie gezeigte historische Fotografien.

Für Regina-Dolores Stieler-Hinz, Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport, ist der neue Band ein „wunderbares Buch, um die Geschichte erfahrbar und lebendig zu machen.“ Die Bedeutung Beims sei nicht hoch genug einzuschätzen. Er habe Mut und Visionen gehabt, die auch heute noch nachwirken. „Es ist faszinierend, was in Magdeburg durch neue Ideen innovativ vorangebracht wurde“, so Stieler-Hinz.

Die Ära Beims und die Magdeburger Moderne sei überregional noch zu wenig bekannt, meint Gabriele Köster, Direktorin der Magdeburger Museen. Mit der neuen Publikation solle sich das nun ändern.

Der neue Band ist ab sofort im Handel erhältlich.