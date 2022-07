Ein Brasilianer sagt Magdeburg nach mehreren Monaten: „Tschüss!“

Magdeburg - Es ist Zeit für Bruno Cortizo Carvalho, Abschied von Magdeburg zu nehmen. Für zehn Monate hat der 17-jährige Brasilianer erst in der Nähe von Angern, dann seit Januar in Magdeburg als Gastschüler gelebt. Zeit für ihn, eine Bilanz zu ziehen: Welche Erwartungen haben sich erfüllt? Was hat ihn überrascht? Was wird bleiben?