Ein Hauch von Wahnsinn in Magdeburg

Susi Wirth, Thomas Schneider und Iris Albrecht (v.l.) in „Arsen und Spitzenhäubchen“ am Schauspielhaus.

Magdeburg - Was kann in einer krisenbeladenen Zeit schöner sein, als im Theater für zwei Stunden zu vergessen und zu lachen. „Arsen und Spitzenhäubchen“ von Joseph Kesselring ist dafür genau das richtige Rezept, voll von schwarzem Humor, Slapstick und einem Hauch von Wahnsinn. Kein Wunder also, dass die Premiere im Magdeburger Schauspielhaus am Freitagabend ein voller Erfolg wurde.