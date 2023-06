Seniorentheater in Magdeburg Ein letztes Programm mit Helga Spielberger und ein erster Auftritt in der Kaffeetasse

So manche Krise hat das Seniorentheater überwunden, Corona war wohl die größte. Und so existiert es bereits seit 30 Jahren. Das soll in diesem Jahr gefeiert werden, erstmals auch mit Auftritten in der „Kaffeetasse“. Gesucht wird aber auch ein neuer Leiter.