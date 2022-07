Ein Magdeburg Geschäft, das Geschichte schreibt

Früher wurden hier Medikamente angeboten, heute sind es Kaffee und Kuchen. Das Flair der Alten Apotheke in Sudenburg ist aber auch nach 190 Jahren im Schöne Dinge Café noch zu spüren. Ein Blick in die Historie.

Magdeburg - Es war im Februar 1830, als der Apotheker Carl August Christian Allardt an den Geheimen Staatsminister von Klewitz in Berlin schrieb und darum bat, in Sudenburg eine Apotheke eröffnen zu dürfen. Er war nicht der Erste, der sich hier eine Apotheke wünschte. Doch bis dahin waren alle Anträge abgelehnt worden. Die Begründung: Apotheken wären in kleinen Orten wenig nutzbringend. Allardt gelang es schließlich, die Regierung zu überzeugen und so wurde ihm die Erlaubnis, eine Apotheke zu eröffnen, erteilt.