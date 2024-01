Wigbert Schwenke führt als Vorsitzender die CDU-Fraktion im Magdeburger Stadtrat. Glücklich ist er über die Fertigstellung der neuen Brücke über die Elbe, weil es damit wieder eine bessere Ost-West Verbindung in der Stadt gibt.

Magdeburg - vs

Traditionell lädt die Volksstimme am Ende eines Jahres die Vorsitzenden der Fraktionen im Magdeburger Stadtrat zu Bilanz und Ausblick ein. Im Teil 2 unserer Serie beantwortet Wigbert Schwenke, Fraktionsvorsitzender der CDU, schriftlich die Fragen von Volksstimme-Redaktionsleiter Rainer Schweingel und Redakteurin Sabine Lindenau.

Volksstimme: Was war die schwierigste politische Entscheidung 2023? Wigbert Schwenke: Der Haushalt für das kommende Jahr mit Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben im Haushalt kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. Ideologische Wunschkonzerte der Fraktionen sind nicht finanzierbar.

Auf welchen Beschluss im Stadtrat 2023 sind Sie besonders stolz und warum? Die CDU-Ratsfraktion setzt sich seit Jahren für eine dritte Elbquerung ein. Dieses Jahr hat der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss gefasst, die Planungen in Angriff zu nehmen. Damit ist ein wichtiges Etappenziel erreicht.

Magdeburgs neue OB Borris ist seit eineinhalb Jahren im Amt. Wie schlägt Sie sich aus Ihrer Sicht? Die Zusammenarbeit mit OB Borris verläuft konstruktiv und vertrauensvoll. Sie schlägt sich aus meiner Sicht ganz gut. Allerdings würde ich mir mehr Durchsetzungskraft gegenüber Teilen ihrer Verwaltung wünschen.

Magdeburgs Stadtkasse ist stark strapaziert. Wo würden Sie stärker sparen? Wir müssen eindeutig ideologiefreie Prioritäten setzen, die allen Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Baumaßnahmen müssen finanziell verlässlicher und zielgerichteter geplant und durchgeführt werden.

Was darf trotz knapper Kassen auf keinen Fall gestrichen werden? Wir tragen besondere Verantwortung für Schutz- und Pflegebedürftige. Außerdem darf nicht bei Ausgaben für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren gespart werden. Wichtig sind Investitionen in eine gute Infrastruktur und Barrierefreiheit.

Allgemein sinkt das Vertrauen in Politiker. Was tun Sie ganz persönlich dagegen? Das Vertrauen in die Politik kann nur im Dialog mit den Bürgern und durch verlässliche Entscheidungen hergestellt werden. Dafür bin ich ständig unterwegs. Dabei sind Realismus und Pragmatismus über Ideologie zu stellen!

Was wollen Sie 2024 in Magdeburg politisch unbedingt umsetzen? Wirtschaftsfreundlichkeit statt Investorenfeindlichkeit muss unter anderem im Vordergrund stehen, um Investitionen in soziale, kulturelle und verkehrliche Infrastruktur zu ermöglichen und ein zukunftsfestes Magdeburg zu entwickeln.

2024 wird der Stadtrat neu gewählt. Was ist Ihr wichtigstes Wahlziel? Voraussetzung für die Umsetzung unserer Ziele ist eine starke Fraktion. Somit ist das oberste Wahlziel wieder die stärkste Fraktion im Stadtrat der Landeshauptstadt zu werden.

Wie lautet Ihr ganz persönliches Ziel für 2024? Für 2024 habe ich mir vorgenommen, viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen, mehr für meine Gesundheit zu tun und immer optimistisch zu bleiben.

Wo landen die Fußballer des FCM und die Handballer des SCM am Saisonende und warum? Der FCM schafft ganz klar den Klassenerhalt. Der SC Magdeburg wird erneut Deutscher Meister. Beides sind Mannschaften mit starker Fanbasis und wichtige Werbefaktoren für die Sportstadt Magdeburg.

Die Machtverteilung im Stadtrat

Im Magdeburger Stadtrat bestimmen 56 direkt gewählte Frauen und Männer über die Geschicke Magdeburgs. Im Jahr 2024 stehen Kommunalwahlen zur Neubesetzung des Stadtrates an. Gewählt wird am 9. Juni.

Aktuell setzt sich der Magdeburger Stadtrat aus sieben Fraktionen in folgender Stärke (Zahl der Sitze) zusammen: Bündnis 90/ Grüne/Future! (11), CDU (10), SPD (10), Die Linke (8), AfD (8), FDP/Tierschutzpartei (6), Gartenpartei/Tierschutzallianz (3).