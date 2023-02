Der Nicolaiplatz in Magdeburg-Neustadt soll umgestaltet werden. Die erste Bauphase startet nun. Unter anderem ist ein Wasserspiel geplant.

Blick auf die Nicolaikirche in Magdeburg-Neustadt. Der Platz davor sowie die beiden Parkplätze werden umgestaltet.

Magdeburg - Die lang geplante Umgestaltung des Nicolaiplatzes in Magdeburg-Neustadt soll nun beginnen, wie Jeanette Digonis vom Stadtplanungsamt in der jüngsten Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe (GWA) Neue Neustadt bekanntgab. Entsprechende Parkverbotsschilder und Absperrungen wurden bereits rund um den Platz in der Neustadt aufgebaut.