Am Montagmorgen entwendeten Diebe technische Geräte aus einer Wohnung. Die Täter gelangten vermutlich durch ein offenes Fenster hinein.

Magdeburg (vs) l Eine 66-jährige Mieterin eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße verließ am Montagmorgen gegen 8 Uhr das Haus, um mit ihrem Hund Gassi zu gehen. In dieser Zeit stiegen unbekannte Täter über ein offenes Fenster in die Wohnung der Frau ein. Nachdem die Mieterin gegen 8.10 Uhr zurück war, bemerkte sie das Fehlen von zwei technischen Geräten, die von den unbekannten Tätern entwendet wurden. Beim Verlassen der Wohnung war der 66-Jährigen eine verdächtige Person vor dem Haus aufgefallen.

Die männliche Person wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm groß

schlanke Gestalt

blondes Haar

bekleidet mit einem weißen T-Shirt

führte einen Seitenschneider mit sich

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem unbekannten Mann verliefen erfolglos, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang auf den Schutz vor Einbrechern hin.