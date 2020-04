In Magdeburg haben Unbekannte eine mehrere tausend Euro teure Drohne aus einem Auto gestohlen. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa

Aus einem Transporter haben Unbekannte in Magdeburg eine Drohne samt Zubehör gestohlen. Wert: mehrere tausend Euro.

Magdeburg (vs) l Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom Donnerstagabend bis Ostermontag aus einem in der Maxim-Gorki-Straße geparkten Firmentransporter eine Drohne samt Zubehör. Auf bisher ungeklärter Art und Weise öffneten die Täter das Fahrzeug und entwendeten vermutlich über die seitliche Schiebetür die Drohne samt Zubehör mit einem Sachwert im mittleren fünfstelligen Bereich, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat und/oder den möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.