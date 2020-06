Bei einem Einbruch in Magdeburg haben Unbekannte technische Geräte wie Fernseher gestohlen. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Im Magdeburger Stadtteil Buckau ist in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen worden. Die Täter stahlen technische Geräte, darunter Fernseher.

Magdeburg (jw) l Wie die Volksstimme von der Magdeburger Polizei erfuhr, ereignete sich der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Zeitraum vom 12. bis 15. Juni 2020. Der Einbruch in Gemeinschaftsräume des Hauses im Stadtteil Buckau sei am 16. Juni 2020 gegen 11 Uhr festgestellt und der Polizei gemeldet worden.

Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster zu den Gemeinschaftsräumen und verschafften sich hierdurch Zutritt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher elektronische Geräte, darunter Fernseher, wie es gegenüber der Volksstimme hieß.

Schadensauflistung steht noch aus

Eine genaue Schadensauflistung steht derzeitig noch aus, so die Polizei. Sie sicherte Spuren am Tatort und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.