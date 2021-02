In einem Magdeburger Mehrfamilienhaus waren Einbrecher aktiv. Sie entwendeten aus einer Wohnung Geld.

Magdeburg (vs) l Die Polizei in Magdeburg ist am 9. Februar 2021 zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen waren unbekannte Täter gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und hatten Bargeld der 27-jaehrigen Wohnungsmieterin entwendet, teilte die Polizei mit. Durch eine Nachbarin wurde bekannt, dass die Wohnungstür seit Sonntagabend offen Stand.



Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.



Tipps der Polizei zum Einbruchschutz



- Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.



- Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.



- Auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen: Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie diese immer zweifach ab.



- Verstecken Sie Ihre Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen, denn Einbrecher kennen jedes Versteck.



- Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken



- Vorsicht! Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.



- öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos und zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie den Türspion und den Sperrbügel.



- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnhaus. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei unter 110.



- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.