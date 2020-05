1000 Euro gehörten zur Beute eines Einbrechers in Magdeburg. Tatort war das Gewerbegebiet Nord.

Magdeburg (vs) l In der Nacht zum 29. Mai 2020 wurde in Magdeburg ein Baucontainer durch unbekannte Täter aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in der in der Wörmlitzer Straße im Gewerbegebiet Nord.

Bei der Tat wurden aus einer Geldkassette etwa 1000 Euro Bargeld entwendet. Gestohlen wurde auch Kleidung.