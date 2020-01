Von einer Baustelle in Magdeburg wurden mehrere Solarmodule entwendet. Die Polizei ermittelt. Symbolfoto: Martin Rieß

Bei einem Einbruch auf eine Baustelle in Magdeburg haben Unbekannte dutzende Solarmodule gestohlen. Schaden: mehrere Tausend Euro.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Am Wochenende haben unbekannte Täter drei Paletten mit jeweils 30 Solarmodulen von einer Baustelle im Bereich der Havelstraße in Magdeburg entwendet. Der Diebstahl wurde am Sonntagvormittag gegen 9.45 Uhr von einem Mitarbeiter der Baustelle bemerkt und der Polizei gemeldet.

Der Einbruch scheint gezielt gewesen zu sein. Die Täter müssen mit einem größeren Fahrzeug zum Tatort gekommen sein, um die umfangreiche Beute abtransportieren zu können.

Die Täter öffneten gewaltsam das Tor zum Grundstück und entwendeten die Paletten mit den Solarmodulen. Es entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 bei der Polizei zu melden.