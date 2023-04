Die Zahl der Einbrüche hat 2022 deutlich zugenommen. Beinahe täglich wird irgendwo in Magdeburg in eine Wohnung eingebrochen. Mieter und Eigentümer bleiben mit einem unguten Gefühl zurück. Ein Paar erzählt, welche Ängste es seit einem Einbruch hat und wie es seine Wohnung sicherheitstechnisch aufrüstet.

Ein als Einbrecher verkleideter Mann hebelt in Hamburg in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Polizei ein Fenster auf. In Magdeburg häufen sich die Wohnungseinbrüche.

Magdeburg - Glasscherben. Überall. Die Balkontür: zerschlagen mit einem Baumstamm, der als Untersetzer für einen Blumentopf diente. Als ein Magdeburger Paar (Namen sind der Redaktion bekannt) nach einem Kurzurlaub nach Hause kommt, ist nichts mehr wie es war. Unbekannte sind in ihre Erdgeschoss-Wohnung eingebrochen. Die Tat liegt jetzt gut zwei Wochen zurück. Doch noch immer können die Sudenburger nachts kaum schlafen, schrecken bei jedem Geräusch hoch. Den Einbruchsopfern sind nicht nur persönliche Dinge genommen worden. Sondern auch das Gefühl, sich zu Hause sicher fühlen zu können. Kein Einzelfall. 2022 gab es in Magdeburg 210 Einbrüche in Wohnungen, 282 in gewerbliche Räume.