In Magdeburg brachen Unbekannte bei ein Taxi-Unternehmen ein. Symbolfoto: Martin Rieß

Mehrere Autoschlüssel, etwas Geld, Festplatten und Handys haben Unbekannte in Magdeburg bei einem Einbruch mitgehen lassen.

Magdeburg l Die Täter kamen in der Nacht zum 23. Juli 2019. Sie hebelten eine Tür auf und drangen in die Räume eines Magdeburger Taxi-Unternehmens in der Halberstädter Straße ein. Dann durchsuchten sie die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld im unteren dreistelligen Bereich, drei Festplatten sowie zwölf Schlüssel zu Autos aus dem Furhpark. Anschließend öffneten die Täter drei Wagen und durchsuchten diese. Dabei erbeuteten sie jeweils ein Mobiltelefon.

Zudem drangen die unbekannten Täter in eine Physiotherapie ein, die sich im selben Gebäude wie das Taxi-Unternehmen befindet. Unter anderem entwendeten die Einbrecher hier ein Tablet und eine Bluetooth-Musikbox., teilte die Polizei mit.