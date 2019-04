Über Ostern sind Unbekannte in Magdeburg in eine Elektrofirma eingebrochen und haben mehrere Schlüssel entwendet.

Magdeburg l Die Osterzeit haben unbekannte Täter in Magdeburg genutzt, um in der Albert-Vater-Straße in eine Elektrofirma einzubrechen. Dabei entwendeten sie mehrere Fahrzeugschlüssel.

Die Täter verschafften sich mittels Werkzeug gewaltsam über die Eingangstür Zutritt in das Objekt. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume nach möglicher Beute. Des Weiteren versuchten sie, sich mit einem Beil und einem Spachtel Zutritt in einen Büroraum zu verschaffen, was jedoch misslang.

Dennoch gelang es den Tätern, insgesamt elf Fahrzeugschlüssel zu Firmenfahrzeugen aus einem Regal zu entwenden. Die Fahrzeuge wurden nach erster Inaugenscheinnahme jedoch nicht angegriffen. Kriminaltechniker stellten diverse Spurenträger sicher, welche nun Ansätze für die weiteren kriminalistischen Ermittlungsarbeiten bieten könnten. Eine abschließende Schadensauflistung lag zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme jedoch noch nicht vor.

Der Anzeigenerstatter gab an, dass letztmalig am Karfreitag gegen 10 Uhr ein Mitarbeiter im unversehrten Dienstgebäude gewesen sei. Am Dienstag stellte er gegen 6 Uhr den Einbruch in die Firma fest.